Mostra: Milano, “Sguardi: ospiti di Fondazione Sacra Famiglia”. All’Ambrosianeum le immagini di Margherita Lazzati

Si intitola “Sguardi: ospiti di Fondazione Sacra Famiglia” ed è la nuova mostra fotografica di Margherita Lazzati che sarà in esposizione dal 23 gennaio al 12 febbraio nella sede della fondazione culturale Ambrosianeum di Milano. “Ho realizzato quasi 3.000 fotografie all’interno della Sacra Famiglia di Cesano Boscone, presentandomi tutti i martedì per quasi sei mesi – racconta l’autrice –. In questa straordinaria realtà che dura da 120 anni ho vissuto un’esperienza di convivenza, incontrato eccellenti professionalità, un impareggiabile lavoro sociale, una grande umanità e apertura alla società e al mondo”. Le immagini in mostra – spiega la fondazione Ambrosianeum in una nota – “restituiscono i ritratti segreti degli abitanti della Sacra Famiglia, attraverso mani, volti, sguardi e sorrisi dietro ai quali si intuisce una vita altra, diversa, ignota, ma non per questo meno vera”. “È ancora una volta un reportage, quello che Margherita Lazzati ci propone. Con emozione, ma anche con la sua solita lucidità quasi chirurgica”, ha scritto a proposito dell’autrice Cecilia Bianchini di Galleria L’Affiche. Nell’ambito della rassegna, sempre alla fondazione Ambrosianeum, mercoledì 25 gennaio alle 18.30 sarà presentato il libro “Un paese aperto: poesie di Alberto Figliolia, fotografie di Margherita Lazzati”, edito da La Vita Felice, alla presenza degli autori e del presidente di Ambrosianeum Marco Garzonio.