Meningite: Iss a Tv2000, “nessun allarme. È caso isolato morte fulminante”

“Questo caso non è attribuibile a una meningite da meningococco. Purtroppo è stata una meningite ad esito fatale ma dovuta ad un altro batterio. Non c’è alcun allarme, è solo un caso isolato di una morte da meningite fulminante”. Lo ha detto la dottoressa Paola Stefanelli, dell’Istituto Superiore di Sanità, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, commentando la morte della maestra della scuola Cesare Battisti di Roma.

“Dai dati della sorveglianza nazionale – ha sottolineato l’esperta dell’Iss – i casi che abbiamo registrato questo anno sono assolutamente in linea con gli anni precedenti. È ovvio che l’onda emotiva che si è scatenata dai casi della Toscana fa sì che ogni singolo caso d’infezione da meningococco venga commentato dai mass media. In termini generali i numeri non sono assolutamente diversi dagli anni precedenti. Non c’è dunque nessuna preoccupazione specifica per questo tipo di malattia”.