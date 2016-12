Diocesi: Taranto, torna il premio “Taras Pax”

Torna il premio “Taras Pax”, promosso dalla Caritas della diocesi di Taranto in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “Rinnovamento & Partecipazione” e l’associazione “Amici della Musica Arcangelo Speranza”, per individuare e proporre ai cittadini modelli positivi ai quali ispirarsi in tema di accoglienza e impegno sociale e come strumento di diffusione dei risultati del progetto Sprar “Motus Animi” in corso a Massafra. La serata di premiazione si terrà domani, per la prima volta nella chiesa di Maria Santissima del Monte Carmelo, nel borgo umbertino della città. Quattro le categorie premiate: “Pubblica amministrazione”, che riconosce l’impegno di pubblici amministratori volontariamente in prima linea al fianco di chi soffre, “Ecclesia” che premia chi nella Chiesa si spende per la realizzazione del progetto ecumenico e per il dialogo interreligioso, “Artisti per la Pace” che segnala artisti e operatori culturali che nella loro carriera siano stati testimonial di valori di fratellanza e di eguaglianza tra gli uomini e i popoli ed infine “Società civile”, volto a premiare chi si sia speso nella società affinché i valori ispiratori del premio si possano coniugare in un quotidiano sempre più frenetico ed attento ai profitti. È stato anticipato durante la presentazione della cerimonia, che quest’ultimo riconoscimento andrà ad Antonello Papalia, priore dell’arciconfraternita “Maria Santissima del Monte Carmelo” che ogni giorno offre sostegno agli indigenti con una mensa nel cuore della città.