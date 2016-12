Diocesi: Padova, il 1° gennaio la Marcia “Insieme per la pace”

Si terrà, come tradizione, il 1° gennaio a Padova la Marcia “Insieme per la pace” in occasione della 50ª Giornata mondiale della pace del 1° gennaio 2017 sul tema del messaggio del Papa “La non violenza: stile di una politica per la pace”. La Marcia è organizzata dalla diocesi di Padova insieme a Comunità di Sant’Egidio, Noi Associazione, Fuci, Associazione Papa Giovanni XXIII, Acli Padova, Ordine francescano secolare, Csi Padova, Movimento dei focolari, con il patrocinio del Comune di Padova. “Anche la marcia – commenta suor Francesca Fiorese, direttrice dell’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro della diocesi – sarà l’occasione, pur camminando, di ‘sostare’, nel senso di fermarsi e prendere consapevolezza dei tanti conflitti vicini e lontani e cogliere stili virtuosi di non violenza, per favorire una convivenza rispettosa che dia spazio alla dignità di ciascuno”. L’appuntamento per tutti è alle ore 15 sul sagrato della cattedrale a Padova, dove inizierà il percorso e la riflessione grazie ad alcune testimonianze, tra cui quella di Annalisa Milani, osservatrice internazionale, oltre a due esperienze di azioni non violente in Palestina (con una volontaria dell’Associazione Papa Giovanni XXIII) e in Africa (con un volontario della SMA, Società Missioni Africane). Dopo la tappa di partenza il corteo proseguirà verso il Municipio dove interverranno rappresentanti delle istituzioni; Simona Pinton, dottore di ricerca in diritto internazionale, e Mirko Sossai, della Comunità di Sant’Egidio, e si esibirà per la pace il pianista fuori posto Paolo Zanarella. Una terza tappa sul sagrato della chiesa di San Gaetano segnerà il cammino della marcia, con la lettura di una poesia da parte di Antonia Arslan, la firma dell’impegno di pace e il lancio dei palloncini. La marcia concluderà il suo percorso nella chiesa di Santa Sofia, in via Altinate, con la celebrazione eucaristica, alle ore 17, presieduta dal vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla.