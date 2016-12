Diocesi: Oria, il 31 dicembre “Capodanno solidale” nelle mense Caritas di Francavilla, Latiano e Manduria

Un “Capodanno solidale” è quello che propongono la Caritas e il Servizio per la pastorale giovanile della diocesi di Oria. L’iniziativa, rivolta a giovani e non, “è un modo per vivere un Capodanno davvero alternativo offrendo il proprio tempo di festa al servizio e all’animazione durante il cenone nelle mense Caritas di Francavilla Fontana, Latiano e Manduria”, si legge in un comunicato. Oggi, a partire dalle ore 9.30 presso il Seminario diocesano di Oria, si tiene l’incontro di preparazione con un momento di conoscenza, partecipazione a laboratori, e un torneo di calcio. Sabato 31 dicembre i partecipanti offriranno il proprio aiuto al cenone di fine anno promosso nelle mense Caritas della diocesi. Alle 22 tutti coloro che hanno partecipato si ritroveranno ad attendere insieme l’inizio del 2017 con una festa nel Seminario diocesano. “Seguendo l’invito rivolto da Papa Francesco a lanciare ponti e non costruire muri – prosegue il comunicato – questa diventa un’occasione per divertirsi e salutare il nuovo anno in buona compagnia e con una scelta di concreta solidarietà”. Collaborano all’iniziativa le associazioni e cooperative “L’ala” di Villa Castelli, “Teranga” di Torre Santa Susanna, “I sogni di Pio” di Manduria e “Verso il sole” di Latiano.