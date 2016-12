Diocesi: Milano, organizzazione visita del Papa sarà “decentrata”. Un responsabile organizzativo in ogni parrocchia

L’organizzazione della visita del Papa a Milano e nelle terre lombarde “sarà decentrata”: lo comunica oggi la diocesi di Milano che, afferma un comunicato della curia, “cerca un responsabile organizzativo per ogni parrocchia, per gestire le presenze di chi vorrà assistere alla santa messa”, che sarà celebrata al Parco di Monza il 25 marzo 2017 alle 15.00. Alle parrocchie è stata inviata la locandina che illustra le tappe della visita, in particolare l’appuntamento della messa a cui tutti sono invitati. “Ecco perché, per organizzare al meglio le iscrizioni, la diocesi ha deciso, con l’aiuto dei parroci, di cercare dei Responsabili organizzativi locali (Rol), così come era stato già fatto in occasione del VII Incontro mondiale delle famiglie nel 2012″. Il Rol “aiuterà il parroco nella raccolta delle iscrizioni, restando in contatto con la diocesi e realizzando quanto necessario per facilitare la partecipazione dei parrocchiani alla messa con il Papa: individuerà le presenze, gestirà le liste di iscrizione, avrà quindi un ruolo chiave e fondamentale per la buona riuscita dell’evento”. Per tutti i dettagli sulla visita del Papa a Milano è attivo il sito www.papamilano2017.it nel quale sono contenute anche le informazioni su come candidarsi a Rol.