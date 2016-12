Diocesi: Como, ospitalità profughi, numeri ed esperienze nel sito Caritas. A Natale vescovo tra migranti e senzatetto

Continua l’opera di accoglienza dei migranti sul territorio della diocesi di Como. Nella pagina “Ultime novità” della sezione “Accoglienza profughi” del sito www.caritascomo.it è possibile leggere un dettagliato report di come alcune strutture danno ospitalità ai profughi che giungono nella città lombarda da mesi e “che tentano di proseguire il loro cammino verso il Nord Europa”. Il sito pubblica fra l’altro i dati aggiornati dell’accoglienza in provincia di Sondrio. Anche in questa realtà, dal 2014 a oggi, “i numeri sono aumentati in modo esponenziale rispetto agli anni passati – sono quasi 1.400 le persone giunte sul territorio – e ciò dimostra che anche in Valtellina il fenomeno è in netto aumento e impegna quotidianamente la Caritas (operatori e volontari) e le comunità locali (ben 24)”. Nel sito si legge della giornata di Natale che il neo vescovo, Oscar Cantoni, ha trascorso al Centro permanenza temporaneo di via Regina Teodolinda a Como, che ospita in media oltre 300 migranti al giorno. Monsignor Cantoni, accompagnato dal direttore della Caritas diocesana, Roberto Bernasconi, “ha così condiviso alcuni momenti di fraternità con gli ospiti del campo, i volontari e gli operatori della Croce Rossa”. “Come preannunciato sin dal giorno di insediamento alla guida della diocesi, il giorno di Natale il vescovo ha anche condiviso il pranzo con gli ospiti della mensa dei senza dimora della città all’Opera Don Guanella di via Grossi a Como, “rinnovando così un gesto di solidarietà e fraternità a nome di tutta la Chiesa diocesana”.