Diocesi: Assisi, si inaugura domani la “Casa della misericordia” per giovani madri

A distanza di poco più di un mese dalla chiusura del Giubileo straordinario della misericordia, ad Assisi si inaugura una nuova “opera-segno” a cura della Caritas diocesana insieme alla diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e alla Fondazione “Assisi Caritas”. Si tratta della “Casa della misericordia” che verrà inaugurata domani, 29 dicembre, alle ore 16 in via Arco dei Priori n. 4 ad Assisi (ex convento delle suore spagnole). La casa è destinata ad accogliere giovani madri, sole e in precarie condizioni economiche. La casa è già operativa ed è abitata da diverse immigrate di origine africana che hanno partorito da poco o sono incinte. Saranno presenti all’inaugurazione il vescovo diocesano monsignor Domenico Sorrentino, il sindaco di Assisi Stefania Proietti e il direttore della Caritas e presidente della Fondazione “Assisi Caritas” suor Elisa Carta. Il programma prevede alle ore 16 la messa celebrata dal vescovo; alle ore 17 il saluto delle istituzioni alla cittadinanza.