Natale 2016: mons. Silvani (Volterra), “in cammino incontro al Signore, cioè verso la santità”

“Per incontrare Dio non basta essere perfetti, bisogna uscire dal proprio piccolo mondo e iniziare un cammino, bisogna mettersi in discussione e guardare lontano oltre l’orizzonte”. È quanto afferma il vescovo di Volterra, monsignor Alberto Silvani, nel messaggio alla diocesi in occasione del Natale. “Nonostante le preoccupazioni per l’ambiente dovute a terremoti e alluvioni, nonostante la fragilità della vita politica, le incertezze dell’economia e la precarietà del lavoro, nonostante l’ottusità della cultura europea votata all’autodistruzione, nonostante le guerre che non accennano a diminuire, noi – osserva il vescovo – con serenità e fiducia ci prepariamo a celebrare il Natale del Signore, a contemplare con i nostri occhi l’immagine di Dio che viene a vivere la nostra vita piena di contraddizioni”. “Il mistero del Natale – prosegue – che per grazia di Dio abbiamo ancora una volta la possibilità di celebrare, ci pone davanti agli occhi la scelta di Dio che vive la nostra vita umana, di Dio che non ci abbaglia con la sua luce, ma vive la nostra vita nella semplicità, senza manie di grandezza, ma con l’animo aperto alla dimensione soprannaturale”. “Il cammino del cristiano incontro al Signore, cioè verso la santità – rileva Silvani – non è caratterizzato dalla tristezza, ma dalla gioia”. “Il Signore che viene accoglie tutti – conclude il vescovo – perché di fronte a Lui non esistono le divisioni in categorie che ci facciamo noi uomini, e se ci sentiremo accolti, se ci metteremo dal suo punto di vista si apriranno gli occhi della nostra mente e saremo abilitati ad una visione più rasserenante della vita”.