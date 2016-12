Natale 2016: mons. Cerrato (Ivrea), “il Dio fatto uomo ci illumini con la sua luce”

“Tenerezza del Natale, incantevole semplicità, fremito di commozione, luci, suoni, magia di canti in cui vibra l’anima di un popolo antico. È la verità del Natale a suscitare in noi quest’onda di commozione, di desideri buoni e di novità”. Comincia così il messaggio del vescovo di Ivrea, monsignor Edoardo Aldo Cerrato, scritto in occasione delle festività natalizie. “La verità del Natale, la sua bellezza e la sua forza – prosegue – è ciò che l’apostolo Paolo ha scritto, duemila anni fa, ai cristiani di Efeso: ‘Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo: per grazia siete salvati'”. Si tratta, rileva Cerrato, di “parola viva, oggi come allora, poiché non ‘augura’, ma annuncia un fatto accaduto e che continuamente accade”. Il vescovo augura “Buon Natale” ai fratelli e alle sorelle della diocesi di Ivrea che celebreranno “la Nascita del Signore venuto a sconfiggere le tenebre del peccato, della lontananza da Dio, del ripiegamento egoistico su se stessi, del non-senso, della paura, della confusione generata dal rifiuto di accogliere la verità e di viverla nella carità”. Ma l’augurio si estende agli “amici” che ancora sono “in cammino per scoprire, di questo avvenimento, tutto il significato”. “Il Dio fatto uomo per la salvezza di tutto l’uomo – conclude Cerrato – illumini con la sua luce e gli uni e gli altri”.