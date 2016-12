Diocesi: Mazara del Vallo, un nuovo corso per imparare la Lingua dei segni (Lis)

Torna nella diocesi di Mazara del Vallo il corso di formazione in Lis (Lingua italiana dei segni), che inizierà il 14 gennaio 2017 presso la redazione del quindicinale “Condividere” nel palazzo vescovile. Trenta ore di formazione per entrare realmente nel mondo dei sordi, persone che spesso rimangono ai margini della società e della vita parrocchiale per il problema della comunicazione. Il corso fornirà ai partecipanti le nozioni base della lingua Lis, la conoscenza della cultura dei sordi e la traduzione e l’interpretazione delle parti della messa, come confessarsi e come confessare in Lis. Sarà un vero laboratorio indirizzato soprattutto alle persone sorde, ai familiari dei sordi, ai parroci, agli insegnanti di religione, ai laici, agli operatori pastorali, soprattutto della liturgia, della catechesi e a chi visita i malati e gli anziani. Il corso è organizzato in collaborazione con la cooperativa Cilis. Informazioni e pre-iscrizioni online su www.diocesimazara.it