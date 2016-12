Diocesi: Macerata, mons. Pietro Spernanzoni confermato vicario generale. Riorganizzazione e nuove nomine

Nel ruolo di vicario generale della diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia è stata rinnovata la fiducia a monsignor Pietro Spernanzoni. Lo riferisce una nota stampa della curia illustrando la riorganizzazione varata, dopo ampia consultazione, dal vescovo monsignor Nazzareno Marconi, preso atto che il terremoto per i prossimi tre anni almeno sarà un fattore determinante del lavoro diocesano e richiederà una riorganizzazione significativa. Il vescovo ha proposto la nomina, per un triennio ad nutum episcopi, di un pro vicario con deleghe chiare di competenza, nella figura di don Andrea Leonesi. “In questo tempo – si legge nella nota – alcuni giovani parroci avranno consolidato la loro esperienza sul territorio, alcuni sacerdoti in missione potrebbero tornare e la scelta di un nuovo vicario generale si potrà fare su basi nuove e con maggiore e più serena capacità di scelta”. Approvato il progetto di riorganizzazione della struttura diocesana in ottica più sinodale, secondo le indicazioni del Concilio, del Sinodo diocesano e dei più recenti documenti di Papa Francesco. Vengono aboliti i vicari di zona e le vicarie, e promosse ulteriormente le unità pastorali favorendo la collaborazione tra unità vicine. Don Leonesi ha la delega al terremoto, il compito di coordinare la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali e di sostituire il vicario in caso di necessità e con esplicito mandato del vescovo. Il vicario giudiziale è don Gianluca Merlini, che coordina, tra l’altro, cancelleria vescovile, tribunale diocesano, segreteria generale, archivio, economato. Coordinatore della pastorale è don Egidio Tittarelli che guiderà i tre centri pastorali (liturgia, catechesi, carità) in particolare per la formazione del laicato e la formazione permanente del clero, e il lavoro del Consiglio pastorale diocesano. Don Franco Pranzetti à il coordinatore delle unità pastorali, referente dei coordinatori delle stesse. Coordina inoltre il lavoro del Consiglio presbiterale diocesano, il sistema di informazione ed i media della diocesi.