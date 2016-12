Chiesa: Conferenza episcopale sarda, assemblea su Istituti di Scienze religiose e Settimana sociale

Il nuovo assetto degli Istituti superiori di Scienze religiose in Sardegna, la prossima Assemblea nazionale delle Settimane sociali dei cattolici italiani che si terrà a Cagliari dal 26 al 29 ottobre 2017, e alcune nomine: sono alcuni fra i principali argomenti affrontati dalla Conferenza episcopale sarda, riunita – secondo una nota diffusa ieri – in seduta ordinaria sotto la presidenza di monsignor Miglio lo scorso 13 dicembre a Oristano. “Per meglio qualificare sotto il profilo didattico e scientifico gli Istituti superiori di Scienze religiose, affiliati a una facoltà teologica, veri istituti universitari abilitati a rilasciare i titoli accademici di laurea triennale e magistrale quinquennale in Scienze religiose, la Santa Sede ne ha dimezzato il numero, proponendone gli accorpamenti. In Sardegna la Conferenza episcopale ha confermato quello di Cagliari per il Sud dell’Isola e ha accorpato quelli di Sassari e Tempio per il Nord Sardegna. Tutti e tre erano già abilitati da tempo a rilasciare i titoli accademici”. Dal prossimo anno accademico, dunque, Sassari e Tempio formeranno un unico istituto, con due poli didattici nelle rispettive sedi, un unico statuto, unica programmazione e unico corpo docente. Con una particolarità: conserverà titolo e caratterizzazione che ha avuto quello di Tempio fin dalla sua costituzione: Istituto superiore di Scienze religiose “Euromediterraneo”.

“Questo, infatti, rimanda all’interdisciplinarità dello Studio della teologia, aperto al dialogo interculturale e interreligioso, con uno sguardo speciale alla legislazione europea e alle dinamiche socio-culturali da essa innestate”. Altro appuntamento “importante per la Sardegna sarà l’Assemblea nazionale delle Settimane sociali, che vedrà circa 1500 delegati provenienti da tutte le diocesi italiane” per riflettere su “Il lavoro che vogliamo: libero, creativo, partecipativo e solidale”. “Le Chiese sarde intendono arrivare all’appuntamento – spiega la Conferenza episcopale regionale – con un articolato percorso di studio e di approfondimento, attraverso sei seminari tematici nei diversi territori dell’Isola”. Si è cominciato qualche settimana fa a Cagliari, su “lavoro e nuove tecnologie”. Seguiranno Oristano, su “giovani e lavoro, agricoltura”, Iglesias, su “percorsi di riconversione industriale e compatibilità ambientale”, Nuoro su “Politiche forestali e ambientali”, Sassari su “Politiche scientifiche e cooperazione sanitaria” e, infine, nel prossimo mese di maggio, Olbia, su “Turismo e beni culturali”.