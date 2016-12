Carcere: associazione “Argomenti 2000”, parlamentari in visita a 40 istituti penali

In questi giorni tra Natale a Capodanno alcuni parlamentari visitano oltre quaranta istituti di pena: da Brescia a Torino, da Nuoro a Milano, a Bologna come a Palermo, a Pesaro, ad Ancona…Un’iniziativa promossa, da qualche anno, da Argomenti 2000, associazione di amicizia politica per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica su una drammatica emergenza del Paese. “Un modo per compiere un gesto di concreta vicinanza – spiega l’associazione – a quella parte della popolazione fatta di uomini e donne che, pur scontando una pena, rimangono a pieno titolo cittadini, conservano la dignità della condizione umana e chiedono di essere aiutati ad un reinserimento nella società così come previsto dalla Costituzione”. Per l’occasione l’associazione “Argomenti 2000” ha redatto un documento con una panoramica sulla situazione carceraria, sui provvedimenti legislativi dell’ultimo anno e con alcune riflessioni e proposte, in particolare in tema di lavoro intra ed extra carceri e di ospedali psichiatrici giudiziari. Un report annuale sottoscritto da deputati e senatori presenti in diversi partiti e da alcune associazioni impegnate nel mondo del volontariato in carcere. Un modo concreto per rendersi presenti in una situazione difficile e per testimoniare, così come affermato da Papa Francesco, la necessità che il sistema penale vada “oltre la sua funzione propriamente sanzionatoria”, ponendosi “sul terreno delle libertà e dei diritti delle persone”.