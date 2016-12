Solidarietà: mons. Arnolfo (Vercelli), “fare della nostra vita un dono agli altri”

“Non è Natale se il dono di Dio a noi non suscita il desiderio di fare della nostra vita un dono agli altri”. Lo afferma l’arcivescovo di Vercelli, monsignor Marco Arnolfo, nel messaggio natalizio pubblicato sull’ultimo numero del settimanale diocesano “Corriere Eusebiano”. L’annuncio del Natale, osserva l’arcivescovo, “è la notizia che sorprende ancora l’umanità di oggi immersa nelle tenebre di paura, incomprensione, indifferenza, terrorismo, corruzione, fame, guerra”. “Una notizia che raggiunge la nostra umanità che non sa più guardare al proprio futuro, perché non sa prendersi cura della vita dei bambini, che a milioni muoiono o sono costretti a sopravvivere tra le macerie in Siria, o addirittura a mendicare nella vicina città di Milano”, prosegue Arnolfo, sottolineando come a Natale si compie “la nascita di un bambino che apre di nuovo la speranza verso il futuro” perché “porta il dono di una scintilla divina destinata a rompere le tenebre dell’umanità per riaccendere la speranza della pace”. “La luce del Natale ci permetta di vedere, senza pregiudizi, gli altri come fratelli, anche quando arrivano da lontano e cercano una casa, ci illumini lo sguardo, ci apra all’accoglienza, ci renda capaci di contemplazione, di vedere cioè con stupore e rispetto le bellezze del creato, di riconoscere il bene nel cuore di chi ci vive accanto”, scrive l’arcivescovo, augurando a ciascuno “di diventare portatore di questa luce verso chi cerca lavoro, sollievo nella sua malattia, amicizia nella sua solitudine” perché “solo donandola, la gioia può radicarsi nel tuo cuore”. Mons. Arnolfo conclude ricordando che “Papa Francesco, nel giorno del suo compleanno, proprio nello spirito vero del Natale, ci ha chiesto un regalo, non per sé, ma per la diocesi di Saluzzo”. Per questo, “auguro allora a nome di tutta la diocesi a don Cristiano Bodo di essere pastore secondo lo spirito e il cuore di Cristo”.