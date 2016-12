Papa Francesco: Angelus, “vive condoglianze per la triste notizia dell’aereo russo precipitato nel Mar Nero”

“Esprimo vive condoglianze per la triste notizia dell’aereo russo precipitato nel Mar Nero. Il Signore consoli il caro popolo russo e i familiari dei passeggeri che erano a bordo: giornalisti, equipaggio e l’eccellente coro e orchestra delle Forze Armate. La Beata Vergine Maria sostenga le operazioni di ricerca attualmente in corso. Nel 2004, il Coro si esibì in Vaticano per il 26.mo di pontificato di San Giovanni Paolo II: preghiamo per loro”. Così Papa Francesco oggi, subito dopo la recita dell’Angelus nella festa di santo Stefano, ha ricordato la tragedia che ha colpito la Russia con la caduta ieri del Tupolev-154 del ministero della Difesa, diretto alla base aerea di Hmeymim sul Mediterraneo, con a bordo 92 passeggeri: nove giornalisti, militari, e i componenti dell’Ensemble Alexandrov, più nota come Coro dell’Armata Rossa.