Natale 2016: mons. Turazzi (San Marino), “Gesù a chi ama si manifesterà, è una sua promessa”

“Il cuore del messaggio e dell’augurio che ho tra le mani è Gesù Cristo. Dico ai credenti e agli uomini di buona volontà, a tutti: guardiamo a lui. Ha promesse di vita eterna, ma anche parole da vivere nelle vicende di ogni giorno e nelle contraddizioni di questo tempo”. È quanto scrive il vescovo di San Marino-Montefeltro, monsignor Andrea Turazzi, in occasione delle festività natalizie. “Ho ascoltato in questi giorni desideri e attese”, afferma il vescovo, rivelando che “alcuni chiedono salute e lavoro. Altri invocano la forza di andare avanti nonostante tutto. Altri fanno appello alla speranza e a sapersi mettere nei panni degli altri. Altri ancora segnalano la preoccupazione per la realtà giovanile, preoccupazione soprattutto educativa”. “Il Natale arriva su uno scenario sconvolgente”, prosegue mons. Turazzi, richiamando “attacchi terroristici al cuore dell’Europa, bombardamenti e rovine nella Siria e a Oriente, mentre continuano gli sbarchi sulle nostre coste e la terra continua a tremare”. Ma, prosegue, “incontro persone – ogni volta è una meraviglia – che accettano la sfida di quelle parole (il Vangelo) e raccontano di frutti di speranza, di impegno, di perdono, di forza di andare avanti continuando a donarsi e a spendersi”. “È per la forza intrinseca di quelle parole che maturano questi frutti”, osserva il vescovo, ricordando che Gesù Cristo “a chi ama si manifesterà. È una sua promessa”. “Se stai vicino a chi è nella prova, a chi soffre per qualsiasi motivo, a chi è solo, ti capiterà di incontrarlo”, conclude Turazzi.