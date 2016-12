Natale 2016: mons. Santucci (Massa Carrara-Pontremoli), “è il momento di aprire il cuore”

“È il momento di aprire il cuore”. Lo afferma il vescovo di Massa Carrara-Pontremoli, monsignor Giovanni Santucci, nel messaggio per il Natale. “Per noi è un Natale particolare quest’anno, dopo l’Anno giubilare della Misericordia”, rileva mons. Santucci, ricordando che “abbiamo scoperto che la misericordia è amore. E tutti abbiamo bisogno di essere amati, abbiamo bisogno di perdono”. “Abbiamo scoperto – aggiunge il vescovo – che misericordia è vita, che abbiamo bisogno degli altri, come gli altri hanno bisogno di noi, per essere costruttori di un mondo nuovo dove sia bello vivere”. “A Natale ricordiamo e celebriamo la nascita di Gesù, il Figlio di Dio che diventa uomo”, prosegue Santucci, evidenziando che “Gesù sceglie la vita della povertà, del bisogno, dalla grotta di Betlemme fino alla croce”. “L’augurio che desidero rivolgere – scrive il vescovo – è che prendiamo sul serio questo amore di Dio che Gesù ci rivela”. “La fede dà senso alla vita, ci apre gli occhi su un orizzonte di infinito di cui hanno bisogno tutti, e diciamolo a tutti, soprattutto ai nostri giovani, derubati del futuro da un pensiero appiattito sul presente”, osserva mons. Santucci, che conclude con un’esortazione: “Alza gli occhi, guarda lontano, la vita è per te, Gesù viene, nasce di nuovo per te, per dirti che Dio è amore e l’amore vince ogni cosa”.