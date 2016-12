Natale 2016: mons. Guerrini (Saluzzo), “non lasciamoci rubare la speranza”

“Non lasciamoci rubare la speranza”. Fa ricorso alle parole di Papa Francesco, monsignor Giuseppe Guerrini, amministratore apostolico di Saluzzo, per esprimere gli auguri natalizi nel messaggio pubblicato sul settimanale diocesano “Corriere di Saluzzo”. Per il vescovo, “le gravi tensioni internazionali, la crisi economica che ancora permane, la sfiducia che serpeggia nei confronti dei politici e degli amministratori, le difficoltà dei giovani nel trovare lavoro e anche una stabilità emotiva, sono tutti motivi per convincerci che non viviamo nel migliore dei mondi possibili”. “Noi cristiani – prosegue – siamo convinti di essere bisognosi di salvezza e siamo pure convinti che la venuta di Gesù, il Salvatore, non ha risolto magicamente i conflitti né ha tolto d’autorità malattie, disgrazie e cattiverie”. “Ci ha lasciato un messaggio, che va ascoltato e praticato, ci ha promesso il dono del suo Spirito, che va accolto con docilità e responsabilità”, aggiunge mons. Guerrini, ricordando che “tutto parte dall’amore del Padre attraverso il sì di Maria e la comparsa tra noi di un Bimbo, il Salvatore, Cristo Signore”. Il vescovo si augura che ognuno possa “riuscire a percepire questa presenza che salva e quindi apre alla speranza”. E che “questa speranza offra a ciascuno la capacità di leggere in positivo le vicende quotidiane. Non si tratta di essere ingenui ma di credere che la via della pace è percorribile”. Guerrini augura poi “serenità anzitutto al vescovo eletto, monsignor Cristiano Bodo: sia in questa bella diocesi testimone e maestro di speranza”. E conclude con un pensiero “al vescovo emerito mons. Diego Bona” e “a ognuno di voi, in particolare a chi fa più fatica a sperare”.