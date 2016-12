Diocesi: Prato, i vincitori della settima edizione del “Premio Santo Stefano”

Cap, Lanificio Cangioli e Biscottificio Antonio Mattei sono i vincitori della settima edizione del “Premio Santo Stefano”. I nomi delle tre aziende pratesi sono stati annunciati nella mattina di oggi, nella cattedrale di Prato, dal vescovo Franco Agostinelli, al termine del solenne pontificale celebrato nel giorno di santo Stefano, patrono della città. Il Premio, conosciuto anche con il nome di “Stefanino”, alla stregua dell’“Ambrogino” milanese, è il riconoscimento che Prato dedica a quelle imprese di successo che hanno impostato la propria attività industriale senza dimenticare il rispetto delle regole, della concorrenza e i diritti dei lavoratori. Il Premio è promosso da Diocesi, Comune, Provincia, Camera di commercio e Fondazione cassa di risparmio di Prato. In sette edizioni sono state premiate 29 aziende, di cui 18 sono del comparto tessile, mentre le altre sono impegnate in diversi settori: alimentare, edile, elettronica e hi-tech, cosmetico e meccanico. Le tre imprese vincitrici, ha detto il vescovo durante la proclamazione, “sono leader nei rispettivi settori e hanno il merito di aver portato il nome di Prato in Italia e nel mondo”. La cerimonia di consegna degli “Stefanini” avverrà nel mese di febbraio, in data ancora da definire ma molto probabilmente sarà il primo sabato del mese.