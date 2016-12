Diocesi: mons. Agostinelli (Prato), il 2017 sarà dedicato ai giovani

Mons. Franco Agostinelli

Il 2017 per la Chiesa di Prato sarà l’anno dei giovani. Lo ha annunciato il vescovo Franco Agostinelli durante l’omelia pronunciata nel solenne pontificale per la festa di santo Stefano, patrono della città e della diocesi. “È stato papa Francesco ad assegnarci questo compito – ha osservato monsignor Agostinelli – indicendo il ‘Sinodo dei giovani’ e chiedendoci contributi e riflessioni su questo ambito”. Per la diocesi di Prato l’indicazione del Santo Padre è un’opportunità importante “per riflettere sulla missione che come Chiesa abbiamo verso e con i giovani”, ha aggiunto il vescovo. Innanzitutto, ha sottolineato Agostinelli, i ragazzi sono “un dono, non un problema per l’intera comunità”. Da qui l’invito agli adulti: “Ritorniamo a stare con i giovani, ad ascoltarli, a dialogare con loro, a non dare risposte prima di aver compreso le domande”. Il prossimo anno pastorale sarà dunque incentrato sull’incontro e sul dialogo con le giovani generazioni. “Per la comunità ecclesiale questo significa domandarci se sappiamo comunicare loro il Vangelo di sempre, se sappiamo essere credibili ai loro occhi, se sappiamo ascoltare le loro domande esplicite e implicite di senso e felicità”, ha detto ancora il vescovo. A tutti coloro che hanno responsabilità educative – genitori, insegnanti, catechisti, operatori del mondo dello sport – mons. Agostinelli ha ricordato che “ogni lamentela sui giovani, ogni catastrofismo su di essi, ogni giudizio negativo si risolve prima di tutto in un mea culpa: il frutto non cade lontano dalla pianta”. Ai tanti parroci presenti alla messa, il vescovo ha rivolto l’apprezzamento per le numerose iniziative e i percorsi formativi promossi nelle parrocchie e nelle associazioni cattoliche. “Però non spaventatevi – ha sottolineato – di essere in pochi rispetto alla grande massa giovanile della città, Gesù con i dodici ci ha insegnato a credere nella dinamica del lievito e del piccolo seme”.