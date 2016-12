Cardinale Bassetti: “cercare e lottare per il bene, costi quello che costi”

Il cardinale Gualtiero Bassetti

“Vogliamo affidarci a Dio e poggiare sulla sua promessa e la sua fedeltà, seguitando a cercare il bene e lottare per il bene, costi quello che costi”. È quanto ha affermato l’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, il cardinale Gualtiero Bassetti, nell’omelia per la solennità di Natale. “Dio ha scelto di nascere piccolo, perché ha voluto essere amato”, ha osservato l’arcivescovo, evidenziando che “purtroppo, se ci guardiamo attorno, ci accorgiamo che ciò che manca all’umanità di oggi è proprio l’amore”. “Penso al dramma della guerra in Siria, una tragedia senza fine”, ha proseguito Bassetti facendo riferimento alle “migliaia e migliaia di morti, soprattutto bambini, famiglie distrutte”. Il pensiero dell’arcivescovo è andato poi “al fenomeno dei rifugiati e dei profughi, agli attentati dell’Isis”, così come “al terrorismo internazionale: il 22 marzo la strage a Bruxelles e il 14 luglio quella di Nizza. Sempre in Francia, nelle vicinanze di Rouen, il 26 luglio, il martirio di padre Jacques Hamel”. “E chi di noi non è rimasto sconvolto per quanto è accaduto a Berlino, proprio in questi giorni in preparazione al Natale?”, ha domandato Bassetti. “A queste tragedie – ha sottolineato il cardinale – si è aggiunto l’evento nefasto del terremoto, che ha sconvolto la Valnerina e diversi centri del Lazio e delle Marche”. “Ma mentre il sisma, come altri eventi naturali, non dipende dalla malvagità del cuore umano, la violenza, purtroppo, è radicata nel cuore dell’uomo ed ha effetti ancora più nefasti”. “Il Bambino di Betlemme non è un ninnolo di cartapesta o di coccio. È colui che riconduce tutti noi al Padre”, ha ricordato Bassetti. “Perciò ci chiede di vivere ‘la notte della purificazione, dell’amore e della trasfigurazione’. Avventura paradossale, ma – secondo l’arcivescovo – vera e indispensabile se siamo e vogliamo rimanere cristiani”.