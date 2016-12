Papa Francesco: messaggio “Urbi et Orbi”, “pace a chi ha perso una persona cara a causa di efferati atti di terrorismo”

“Pace a chi è stato ferito o ha perso una persona cara a causa di efferati atti di terrorismo, che hanno seminato paura e morte nel cuore di tanti Paesi e città”. Lo ha detto questa mattina Papa Francesco nel tradizionale messaggio natalizio, prima d’impartire la benedizione “Urbi et Orbi”. “Pace – non a parole, ma fattiva e concreta – ai nostri fratelli e sorelle abbandonati ed esclusi – ha proseguito Francesco -, a quelli che soffrono la fame e a coloro che sono vittime di violenze. Pace ai profughi, ai migranti e ai rifugiati, a quanti oggi sono oggetto della tratta delle persone. Pace ai popoli che soffrono per le ambizioni economiche di pochi e l’avida ingordigia del dio denaro che porta alla schiavitù. Pace a chi è segnato dal disagio sociale ed economico e a chi patisce le conseguenze dei terremoti o di altre catastrofi naturali”. In “questo giorno speciale”, ha concluso il Papa, “pace ai bambini, soprattutto a quelli privati delle gioie dell’infanzia a causa della fame, delle guerre e dell’egoismo degli adulti”. Ed ancora: “Pace sulla terra a tutti gli uomini di buona volontà, che ogni giorno lavorano, con discrezione e pazienza, in famiglia e nella società per costruire un mondo più umano e più giusto, sostenuti dalla convinzione che solo con la pace c’è la possibilità di un futuro più prospero per tutti. Cari fratelli e sorelle, ‘un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio’: è il ‘Principe della pace’. Accogliamolo!”.