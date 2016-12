Natale 2016: mons. Tessarollo (Chioggia), “ognuno accenda la sua piccola luce per vincere le tenebre”

Mons. Adriano Tessarollo, vescovo di Chioggia

“Mettiamo in atto tutti quei gesti che vincono le tenebre che oggi affliggono la nostra terra, i cuori e la vita di ciascuno”. È l’invito espresso dal vescovo di Chioggia, monsignor Adriano Tessarollo, nel messaggio alla diocesi in occasione delle festività natalizie. “L’atmosfera del Natale faccia rinascere in ognuno il profondo desiderio della Luce”, scrive il vescovo. “La luce della verità che guida il cammino vinca l’oscurità del vagare nel buio e nell’angoscia; la luce della benevolenza che rende piacevoli i rapporti umani vinca le tenebre della durezza che guasta le buone relazioni”, prosegue mons. Tessarollo, augurandosi che “la luce della pace che è rispetto della vita e della dignità vinca sull’ostilità e la guerra che spezzano le vite e calpestano la dignità, specie dei deboli e indifesi; la luce dell’amore che apre i cuori e le mani ad accogliere, vinca le tenebre dell’odio che chiude i cuori e chiude le mani verso ogni fratello e sorella”. Il vescovo rivolge poi “l’invito a tutti ad accendere nelle case, nei paesi e nelle parrocchie, ciascuno la sua piccola luce che contribuisca a vincere le tenebre”. “Per noi cristiani – spiega – accendere quella luce significa testimoniare che Cristo non solo è nato a suo tempo a Betlemme, ma oggi ancora nasce nelle nostre famiglie, nei nostri paesi, nella nostra terra”. “Il gesto di rinnovare il presepio ci aiuti a rinnovare la memoria della presenza di quella Luce nelle nostre case, nelle nostre chiese, nei nostri paesi. Le luminarie poste dei nostri paesi e città per queste feste – conclude Tessarollo – siano il segno della festa, della gioia, della pace, dono e impegno di tutti”.