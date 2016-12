Natale 2016: mons. Sorrentino (Assisi), “una Chiesa ispirata alla semplicità seguendo i passi di Francesco”

“Venerare il bambino nudo e deposto in una mangiatoia per cogliere il senso autentico del Natale. E’ una Chiesa spogliata del superfluo e della mondanità, capace di tornare a guardare con gli occhi innocenti dei piccoli il Bimbo divino di Betlemme”, quella che auspica nei suoi auguri il vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, monsignor Domenico Sorrentino, in visita ai poveri, agli anziani e ai ragazzi dell’Istituto serafico. Lo riferisce un comunicato. che spiega: “Su questo incentrerà la sua omelia della messa di mezzanotte”. Su questo è centrata anche la lettera pastorale che il vescovo indirizza alla comunità diocesana e ai pellegrini in occasione del decreto di istituzione di un nuovo Santuario – il Santuario della Spogliazione – nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, antica cattedrale di Assisi annessa al Vescovado. La lettera porta la data simbolica del Natale. “La semplicità scelta da Cristo per venire al mondo – spiega Sorrentino – deve tornare a ispirare il nostro cammino, come ha ispirato il cammino di Francesco”. Ce lo ricordò con forza papa Francesco nella sua visita alla Sala della Spogliazione in vescovado il 4 ottobre 2013″. L’istituzione di questo nuovo santuario, conclude il vescovo, “risponde alla crescente attenzione a questa ‘icona’ da parte dei tanti pellegrini che vengono ad Assisi, ma vuole essere soprattutto un incoraggiamento all’impegno per la nuova evangelizzazione che la Chiesa di Assisi, col progetto illustrato nel Libro del Sinodo, vuole realizzare seguendo i passi di Francesco”.