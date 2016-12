Natale 2016: mons. Soricelli (Amalfi-Cava De’ Tirreni), “Gesù viene per ridare spessore al vivere esistenziale”

“Gesù viene per ridare spessore al vivere esistenziale a partire dall’alveo familiare, prima cellula e prima palestra della umana convivenza”. Lo scrive l’arcivescovo di Amalfi-Cava De’ Tirreni, monsignor Orazio Soricelli, nel messaggio per il Natale. “Il Nato in Betlemme – precisa – è venuto a comunicare l’amore divino a ogni famiglia, perché essa riscopra l’originaria identità: essere, nel mondo, icona dell’amore della Famiglia trinitaria”. L’augurio del presule va quindi, “in modo particolare, alle famiglie, primo ateneo di profonde relazioni e di comunione e vero preludio al sogno del Nato da Maria Vergine: quello di divenire luogo primario dove abita la vita e l’amore”. “Natale – prosegue il vescovo – è accogliere Dio che si fa pellegrino in un Bambino e chiede cittadinanza all’amore e alla vita bussando anzitutto alle nostre famiglie: solo accogliendolo faremo di esse cantieri sempre operosi per l’edificazione di una società guidata dalla carità che viene dall’Alto”. Infine, un pensiero solidale per “le famiglie provate dalle calamità naturali e dagli eventi bellici e bisognose di vicinanza”.