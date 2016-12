Natale 2016: mons. Russo (Fabriano-Matelica), “il Signore ti chiama ad accoglierlo come e dove sei”

“Il Natale è oggi. Non c’è altro tempo possibile per il Natale se non il tempo che vivi. E ‘vivi’ il tempo, solo se accogli il Figlio di Dio. Se hai incontrato veramente il Cristo, sperimenti che in Lui, tutto acquista un senso nuovo e che se ti allontani da Lui, c’è solo tempo perso”. È quanto afferma il vescovo di Fabriano-Matelica, monsignor Stefano Russo, nel messaggio per le prossime festività natalizie. “Se sei pronto a farti ‘culla’ del Signore, ti rendi conto che non c’è altro tempo che l’oggi per il Natale”, prosegue il vescovo, per il quale “non devi aspettare di essere ‘adeguato’ o che si creino in te le ‘condizioni’ migliori per poterlo accogliere. Il Signore ti chiama ad accoglierlo come e dove sei, ti chiama per amore, non perché sei bravo, intelligente, capace”. “Quando arriva il Natale nella tua vita, ti accorgi che al di là della paura che ti può prendere nelle circostanze della vita, non c’è terremoto o crisi economica che possa far morire quella speranza che vive in te a motivo di Gesù Cristo”, osserva mons. Russo, secondo cui “quando arriva il Natale scopri che se le cose non vanno bene, ‘la colpa’ non è sempre di qualcun altro o di qualcos’altro. La colpa più grande è quella di lasciarlo fuori dalla porta, non avendo il coraggio di accoglierlo”. “L’augurio che ci facciamo, a conclusione di un anno certamente non facile, è che ci ricordiamo sempre che può essere Natale ogni giorno, ogni attimo della nostra vita”, conclude Russo, sottolineando che “accogliere Gesù che viene significa avere il coraggio di Maria, mettendosi nel suo stesso ‘sì’, credendo e sperimentando, che il Signore è con noi, oggi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo”