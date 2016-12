Natale 2016: mons. Regattieri (Cesena-Sarsina), “un Dio Amico che è balsamo sulle nostre fragilità”

Mons. Douglas Regattieri, vescovo di Cesena-Sarsina

“Il Natale è la celebrazione di un’amicizia. Tra Dio e l’umanità, tra Dio e ciascun uomo. Che bello vivere il Natale pensando a un Amico che sentiamo vicino. È – l’amicizia – un balsamo alla nostra stanchezza, alla nostra debolezza, alla nostra solitudine, per i nostri giorni amari, per le nostre notti lunghe e tenebrose, ai nostri passi spesso incerti e faticosi”. Lo afferma il vescovo di Cesena-Sarsina, monsignor Douglas Regattieri, nel messaggio pubblicato sul settimanale diocesano “Corriere cesenate” in occasione del Natale. “Noi credenti, discepoli del Signore, ricchi del patrimonio di fede che possediamo dalla Rivelazione, possiamo dire che senza il Natale, senza un Dio che si fa amico degli uomini, non riusciremo mai a vivere con gioia e con libertà la nostra fragilità di uomini, ma piuttosto ne resteremo schiacciati”, prosegue il vescovo, secondo cui l’amicizia divina “conserva la caratteristica dell’assoluta fedeltà, non viene meno, non si stanca di accompagnarci, discreta, silenziosa, ma vera, forte e certa”. Per questo, “un Dio amico è il Natale”. L’augurio di mons. Regattieri è “che Gesù di Nazareth sia oggi per ciascuno di voi, per le vostre famiglie, per gli ammalati e per tutti noi deboli nel corpo e nello spirito, il Dio Amico che profuma di soave odore, con la sua vicinanza, l’amarezza delle nostre fragilità”.