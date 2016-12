Natale 2016: mons. Palletti (Spezia), “nel presepe doni di misericordia. Perdono, vicinanza, ascolto, carità”

“Ancora una volta siamo invitati a volgere il nostro sguardo alla Grotta di Betlemme. Da essa si irradia luce e speranza. Infatti non si può non rimanere affascinati dal prodigio veramente grande di una nuova vita. Per il credente poi lo stupore va ben oltre. Egli è infatti chiamato a contemplare nella scena della Natività la nascita stessa del Figlio del Padre che, nel grembo di Maria, ha assunto la nostra natura umana”. Lo afferma mons. Luigi Ernesto Palletti, vescovo di Spezia-Sarzana-Brugnato, nel rivolgere gli auguri natalizi alla diocesi. “Anche quest’anno, nelle consuete visite di saluti – in modo particolare sui luoghi di lavoro – ho trovato una calorosa accoglienza. Certo ho potuto constatare come la crisi si faccia ancora sentire. Però ho visto che tiene il tessuto di solidarietà e di attenzione reciproca fra le persone”. Il vescovo aggiunge: “Sul fronte della povertà, purtroppo, la situazione si è andata aggravando. Molte sono le persone e le famiglie in difficoltà. Anche il dramma delle migrazioni ci tocca profondamente e da vicino nell’impegno di accoglienza dei migranti”. Palletti sottolinea: “Mentre di fronte al presepe e sotto l’albero di Natale si mettono i vari regali, propongo pertanto a tutti che si aggiungano piccoli ma efficaci doni di misericordia: un atto di perdono, un tempo dedicato alla vicinanza e all’ascolto, un segno di carità… Questi sono sempre graditi e permettono di vivere il Natale come vero momento di comunione con Dio e con i fratelli”.