Natale 2016: mons. Lorefice (Palermo), “la Parola di Dio porti gioia” e ci aiuti a rendere il mondo “secondo il suo progetto”

“Vorrei rendermi presente ovunque in questa famiglia che il Signore mi ha dato, particolarmente di quelli segnati dalla sofferenza di ogni tipo. Il Natale è la pienezza della felicità ed io la voglio condividere con tutti”. E’ il cuore del messaggio di Natale che l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, invia all’arcidiocesi. “A Natale – scrive – accogliamo la Parola di Dio che si fa carne” e il Natale “ci dice il mondo con gli occhi di Dio”. Se questo è vero, “allora capiamo che a Natale Dio vede il mondo con occhi che partono dal basso, anzi lui stesso viene, scende”, e il messaggio è quello di “un Dio che assume la nostra condizione umana, in tutto, in tutto, se ne fa carico”. Dio, prosegue mons. Lorefice, “cii salva, e nello stesso tempo ci coinvolge in questo suo movimento, assumere altri, fare strada come fa lui con altri. Il mondo che viene visitato da Dio è un mondo che Dio ama, ed è un mondo che i cristiani, dunque, devono amare”. Potremo aiutare “a realizzare questo mondo così come lo vede Dio – si legge ancora nel messaggio – e il mondo che Dio vuole è un mondo che deve essere riscattato dal male. Secondo questo movimento: assumere la fatica di altri, assumere la sofferenza di altri, condividere la gioia perché il mondo sia sempre di più una casa secondo gli occhi di Dio”. Di qui l’augurio del presule: “la Parola di Dio sia accolta, porti gioia, ma soprattutto immetta questo movimento nei nostri cuori di far si che altri prendano parte al mondo secondo il progetto di Dio”.