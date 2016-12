Natale 2016: mons. Cipolla (Padova), “il Signore è fedele sempre, non ci dimentica, non ci lascia, è presente”

Un'immagine del videomessaggio del vescovo di Padova, registrato al mercato

“Desidero che questo mio augurio vi raggiunga nel quotidiano della vostra vita, là dove sono i vostri affetti, le vostre famiglie, il vostro lavoro, lungo le strade, nelle case e nelle piazze delle nostre città, perché il Signore viene ‘ad abitare in mezzo a noi’, nella storia di tutti i giorni”. Lo afferma mons. Claudio Cipolla, vescovo di Padova, nell’inviare gli auguri di Natale alla città e alla diocesi veneta. “Il Natale ci ricorda che il Signore entra e si incarna nelle nostre storie e nei nostri ambienti di vita, anche e soprattutto là dove c’è tristezza e sofferenza. È in questa normalità che siamo tutti chiamati ad annunciare il Vangelo e dire che il Signore ci è accanto, che ci è vicino anche quando siamo ‘affaticati e oppressi’”. Il senso profondo del Natale è, spiega Cipolla, “la fedeltà del Signore, la sua continua disponibilità per noi: il Signore è fedele sempre, anche quando non riusciamo a percepirlo e siamo distratti dalle fatiche del nostro vivere. Il Signore non ci dimentica, non ci lascia, è presente. Il Natale, ogni anno, ci ricorda questo suo esserci accanto”.