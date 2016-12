Natale 2016: mons. Castoro (Manfredonia), “la nostra testimonianza sia autenticamente umana, colma di misericordia, compassione e tenerezza”

“Urge che la nostra testimonianza sia autenticamente umana, colma di misericordia, compassione e tenerezza verso tutti”. Lo afferma l’arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, monsignor Michele Castoro, nel messaggio in occasione delle festività natalizie. “Da pochi giorni è iniziata la mia prima visita pastorale alla nostra Chiesa”, scrive Castoro, rilevando che si tratta di “un tempo benedetto e favorevole per incontrarci, scambiarci parole vere, condividere domande e problemi, e soprattutto vivere insieme la gioiosa speranza della fede nel nostro Salvatore”. “La festa della Nascita di Cristo ci fa riflettere particolarmente sulla Misericordia, su chi è il nostro Dio, che si fa uno di noi, immergendosi nella nostra umanità”, prosegue l’arcivescovo, invitando a restare “in silenzio davanti a questo Mistero e lasciamo che sia quel Bambino nato a Bethlemme a parlarci”. “Ascoltiamo la Parola vera che è quella del Verbo eterno fattosi uomo come noi. Imprimiamola nel nostro cuore senza distogliere il nostro sguardo dal suo”, l’esortazione dell’arcivescovo. “In ogni casa, parrocchia, scuola, in ogni ambiente di lavoro, assieme all’albero ci sia anche un bel presepe. Ci aiuterà a vivere il mistero del Natale con maggiore verità”, assicura Castoro, evidenziando che “il Signore Gesù, nato umile e povero a Bethlemme, chiede a tutti di seguire le sue orme”. “Accogliamo la proposta di Gesù, seguiamo le sue orme nell’umiltà, nella sobrietà, nell’attenzione agli altri, specie se più bisognosi” con una “testimonianza di speranza e di conforto per tutti”.