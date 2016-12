Natale 2016: mons. Cacucci (Bari-Bitonto), aprire il cuore “perché tutti i nostri fratelli sono l’immagine di Gesù”

“Il Natale ci ricorda che Gesù, il Salvatore, è venuto per tutti gli uomini, senza eccezioni”, dice l’arcivescovo di Bari-Bitonto, Francesco Cacucci, in un videomessaggio alla comunità diocesana inserito sul sito internet della diocesi. “Questo Natale vede, da una parte, i fenomeni della globalizzazione – tutti i prodotti si globalizzano – però vede anche tante spinte di chiusura individualistica, nazionalistica, senza una apertura a tutti gli uomini del mondo, soprattutto ai fratelli più bisognosi”, continua Cacucci. “Io auguro a tutti che questo Natale apra il nostro cuore perché tutti i nostri fratelli sono l’immagine di Gesù. Il Signore ci aiuti, aiuti tutti a curarci proprio dal nostro individualismo per guardare al Signore di tutti che è Gesù”, conclude il presule.