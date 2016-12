Natale 2016: mons. Agostinelli (Prato), “abbiate a cuore la vostra famiglia e quelle a voi vicine”. Politica sia attenta ai suoi bisogni

“Abbiate a cuore la vostra famiglia e quelle a voi vicine”. È l’esortazione che il vescovo di Prato, monsignor Franco Agostinelli, affida al suo messaggio di auguri natalizi alla diocesi. “Quante situazioni di difficoltà e sofferenza – osserva il presule – si possono nascondere nella porta accanto alla nostra e noi nemmeno ce ne accorgiamo!”. “Quest’anno – il suo invito – allargate lo scambio degli auguri di Natale, andate oltre amici e parenti. Suonate i campanelli dei vostri vicini di casa e tendete la mano verso tutte quelle persone che vedete ogni giorno, ma con le quali non avete mai scambiato una parola”. Non sarà “solo cortesia ma l’inizio di una nuova ‘prossimità’ attiva e feconda. Come si addice ad ogni buon cristiano e buon cittadino”. Nella riflessione di mons. Agostinelli il punto di partenza è la nascita di Gesù e la formazione di una nuova famiglia, “chiesa domestica” per i credenti: “speciale comunità” di vita e d’amore per tutti. “Non solo la comunità ecclesiale che si riconosce in Cristo, anche la società civile, che ha nella Costituzione il suo più alto punto di riferimento – sottolinea il vescovo – considera la famiglia come ‘società naturale fondata sul matrimonio'”. “E allora – il suo monito -, diamo una mano alle famiglie! Nuclei familiari stabili, solidi e tutelati sono fermento di bene, lievito per la società e luce per il mondo. A chi ha il compito di amministrare, programmare e decidere sulla cosa pubblica chiedo attenzione ai bisogni delle famiglie, specialmente quelle numerose”.