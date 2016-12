Lavoro: su treni Italo “Il paese della Sera”, quindicinale gratuito distribuito da giovani in difficoltà economiche

Ha preso il via in questi giorni un’iniziativa che vede come protagoniste le storie di solidarietà dell’Italia raccontate sulle pagine de “Il paese della Sera”, il quindicinale gratuito distribuito sui treni ad alta velocità. A consegnare le copie del giornale, saranno ogni mattina sui treni Italo a Milano e Napoli un gruppo di giovani in difficoltà economiche, sia italiani che migranti, che si guadagnano in tal modo un sostegno concreto per il loro futuro e per poter studiare nel resto della giornata. L’obiettivo del progetto sociale è di promuovere l’inserimento lavorativo di ragazzi e ragazze in situazioni di disagio economico attraverso la distribuzione della rivista gratuita dedicata al mondo del volontariato e della sostenibilità. L’iniziativa è promossa dall’organizzazione White Stone Company in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio, Fondazione Cariplo, Fondazione Bracco e Fondazione Con il Sud. Ma nel 2017 si uniranno anche nuovi partner come Fondazione Allianz Umana Mente, Avis Nazionale, il network di ong per l’emergenza Agire e il media partner AdnKronos. Allo stesso tempo, aumenterà anche il numero dei giovani beneficiari, che attualmente sono dodici. “I nostri viaggiatori ci hanno costantemente dimostrato in questi sei mesi che se si accende un faro sul bene, gli altri ci seguono – ha detto il presidente di Italo treno, Andrea Faragalli -. L’effetto emulazione è inevitabile: sono arrivate richieste di poter partecipare alle iniziative di volontariato così come tante proposte di offerte economiche”.