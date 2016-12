Diocesi: Milano, le messe presiedute dall’arcivescovo Scola. Annuncio ufficiale della visita del Papa

In duomo

Sono tanti gli appuntamenti natalizi di questi giorni a cui prenderà parte l’arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola. Si comincia con sabato 24 dicembre, vigilia di Natale, a partire dalle ore 23.30, quando l’arcivescovo presiederà la veglia e la celebrazione della messa di mezzanotte nel duomo di Milano. L’evento andrà in diretta su ChiesaTv (canale 195 del digitale terrestre), www.chiesadimilano.it, Radio Marconi e Radio Mater. Domenica 25 dicembre, invece, alle ore 11.00 nel Duomo di Milano, il cardinale presiederà il pontificale nella solennità del Natale del Signore (diretta su ChiesaTv, chiesadimilano.it e Radio Mater). Durante le messe di Natale della vigilia, della notte, dell’aurora e del giorno che saranno celebrate nelle 1107 parrocchie della diocesi, sarà annunciata inoltre la visita del Papa a Milano. “Il prossimo 25 marzo riceveremo il dono straordinario della visita alla nostra diocesi di Papa Francesco – si legge in una nota della diocesi milanese -. Già da questa gloriosa festa di Natale vogliamo impegnarci nella preghiera quotidiana perché la sua presenza fortifichi la nostra appartenenza ecclesiale e l’impegno ad edificare vita buona nelle terre ambrosiane. Tutti siamo invitati ad incontrare papa Francesco, partecipando alla messa da lui presieduta alle ore 15 del 25 marzo nel parco di Monza. Le iscrizioni, completamente libere e gratuite, saranno raccolte in parrocchia secondo le modalità che vi comunicheremo presto”.