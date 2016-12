Diocesi: Macerata, riaprono le chiese per le Messe di Natale

Nella diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia riaprono le chiese per le Messe di Natale. Su 188 edifici di culto, sono 150 quelli che hanno subito danni dal terremoto dello scorso 24 agosto. Alcune strutture si sono rivelate fin da subito inagibili, mentre per altre si è rese necessaria la temporanea chiusura in via precauzionale. In occasione del Natale, “salvo imprevisti e al netto di tutte e le necessarie cautele – fa intanto sapere la diocesi – verranno riaperte le chiese di diverse vicarie”.

A Macerata, nell’unità pastorale del centro storico – Sacro Cuore con la cattedrale di San Giuliano seriamente compromessa, i fedeli potranno partecipare alle Messe natalizie, festive e feriali nelle chiese del Sacro Cuore e nel santuario della Madonna della Misericordia. Nella chiesa della Ss.ma Annunziata dell’Abbazia di Fiastra, il vescovo monsignor Nazzareno Marconi il 24 dicembre a mezzanotte celebrerà la Messa della notte di Natale, mentre la celebrazione del giorno di Natale verrà presieduta a Tolentino, nella chiesa dello Spirito Santo, alle 10.30. Saranno riaperte anche le chiese del Sacro Cuore in zona Bura, di San Lorenzo di Urbisaglia, di San Donato a Montefano e di Santa Maria in Selva, a Treia. In questi mesi la curia, con il vescovo Marconi costantemente in prima linea nel gestire l’emergenza sfollati e chiese chiuse, si è immediatamente mobilitata istituendo un apposito ufficio diocesano di coordinamento del sisma, coordinato dal vescovo stesso, aiutato da monsignor Pietro Spernanzoni., e costituito da esperti con il compito di verificare l’entità delle lesioni, rapportandosi con enti e istituzioni atti a gestire il dopo-terremoto, per garantire al più presto un piano di salvaguardia e recupero dei “tesori” artistici presenti sul territorio. Inoltre, è stata avanzata la richiesta alla Protezione civile per i container o le tensostrutture a servizio di varie comunità parrocchiali, dei quali si attende la consegna.