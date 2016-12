Cardinale Bagnasco: editoriale “Avvenire”, “il Natale richiami a tutti l’urgenza della misericordia”

“In un mondo in cui dilagano la guerra e la violenza, e nel quale la sterile logica del terrore cerca di dividere con la paura e la contrapposizione, il Natale richiami a tutti l’urgenza della misericordia, che papa Francesco, nel Giubileo, ci ha spinto a meditare e praticare: essa è strada obbligata per costruire la pace e per trovare la gioia. Sono i due doni che chiediamo a Dio e che Egli, in Gesù, ha preparato per noi, per le famiglie, per la terra tutta”. Questo l’augurio finale del cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente della Cei, in un editoriale pubblicato oggi su Avvenire.