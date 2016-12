Siria: il messaggio di Natale dei Salesiani di Aleppo. Gli auguri in un video girato tra le macerie

“Vedere le rovine che parlano di morte e di dolore ha toccato il mio cuore. Ma m’interpella maggiormente e riempie di speranza la Vita che annunciano i nostri fratelli e i nostri giovani. Anche tra le rovine nasce la vita e nascerà ancora perché questa è la promessa eterna del nostro Dio, anche se esistono conflitti umani che portano alla distruzione”. Con queste parole il Rettor Maggiore, don Ángel Fernández Artime, lancia il suo augurio per Natale dopo aver visto un video augurale dei salesiani di Aleppo, la città martire siriana.

“Ammiro profondamente il messaggio e invito tutti a unirsi a loro nella preghiera per chiedere al Bambino Gesù che nasce, la pace per il mondo e anche in Siria. E invito ad unirci in rendimento di grazie perché la loro testimonianza e fede ci rendono migliori. Chiedo al Signore – aggiunge il Rettor Maggiore – che sia Natale anche ad Aleppo quest’anno; che la tenerezza Dio e la carezza di Dio tocchi ogni cuore. Che la salvezza che viene da Lui ci guarisca a tutti”. I Salesiani hanno approfittato della fine dei combattimenti ad Aleppo per visitare insieme ai giovani alcune aree della città e per realizzare un video di saluto a quanti li hanno sostenuti e sostengono con la preghiera e il supporto materiale. Don Georges Fattal, Direttore dell’opera afferma: “carissimi amici, nostri confratelli salesiani, benefattori, tutti quelli che hanno pensato a noi nelle vostre preghiere, con i vostri aiuti, vogliamo dirvi buon Natale qui dalla città di Aleppo dove abbiamo vissuto con i nostri giovani durante la guerra. Vogliamo dirvi veramente grazie e buon Natale”. Da parte sua don Pier Jabloyan, aggiunge: “come Salesiani abbiamo voluto fare questi auguri proprio qui, in questo luogo distrutto per dirvi che c’è ancora speranza con questi giovani e altri giovani della città, altri religiosi, le chiese locali, per dire c’è sempre speranza. Ecco questi giovani adesso vogliono dire a tutti i salesiani, a tutti i benefattori, a tutti quelli che ci guardano, gli auguri di buon Natale a nome di Don Bosco di Aleppo. Buon Natale!”