Nigeria: card. Onaiyekan, “liberato il sacerdote rapito una settimana fa”

“Padre Jude Onyebadi è stato liberato ed è in buono stato di salute”, lo ha detto alla Radio Vaticana il cardinale John Olorunfemi Onaiyekan, arcivescovo di Abuja, la capitale della Nigeria. Il sacerdote era stato sequestrato il 16 dicembre da tre uomini armati, nella regione centro meridionale di Issele-Uku. Dal nord-est del Paese giunge invece la notizia della liberazione di 2.000 prigionieri ostaggio di Boko Haram. Il card. Onaiyekan, ha confermato che nessun riscatto è stato pagato, ribadendo la posizione della Chiesa di non cedere ai ricatti dei sequestratori, visto che nel sud della Nigeria il fenomeno dei rapimenti di persone è in crescita negli ultimi anni e farne le spese sono stati anche diversi sacerdoti, suore e religiosi.