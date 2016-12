Natale: questa sera messa nelle grotte di Castellana (Puglia) a 70 metri di profondità

Anche per quest’anno, in occasione delle festività natalizie, torna l’appuntamento con una messa di Natale molto particolare. La celebrazione si svolge infatti in una cornice insolita, a 70 metri di profondità nell’affascinante scenario delle Grotte di Castellana, in Puglia. Le Grotte – un complesso di cavità sotterranee di origine carsica, di notevole interesse turistico, tra i più belli e spettacolari d’Italia – si sviluppano per una lunghezza di oltre 3mila metri e raggiungono una profondità massima di 122 metri dalla superficie. La messa di Natale, officiata da monsignor Giuseppe Favale, si svolge questa sera, venerdì 23 dicembre, alle 20.30, ma la serata inizierà già alle 19 con una fiaccolata che parte dalla chiesa Matrice San Leone Magno, nel centro storico di Castellana Grotte. Al termine della celebrazione, cui seguiranno i canti natalizi, la statua del Bambino Gesù verrà affidata a uno speleologo e fatta scendere per oltre settanta metri fino a quando verrà adagiata nel presepe ad altezza reale allestito nelle grotte. Per informazioni utili si può contattare il sito web www.grottedicastellana.it.