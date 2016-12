Natale: in San Pietro Coro Cappella Sistina esegue “Tu scendi dalle stelle” nella partitura del nolano don De Risi

Il prossimo Natale, al termine della messa di mezzanotte presieduta da papa Francesco nella basilica di San Pietro, il Coro della Cappella Sistina eseguirà una elaborazione di “Tu scendi dalle stelle” composta dal musicista nolano don Domenico De Risi. “Una grande gioia e una bella soddisfazione – si legge in una nota della diocesi campana – per la chiesa e la città di Nola”. “Il celebre cantico natalizio fu composto proprio a Nola da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori nel 1754. “Questa elaborazione – ha affermato don Domenico De Risi − dal carattere marcatamente estatico, così come è segnato nella partitura, enfatizza il carattere ‘partenopeo’ della melodia alfonsiana, pur con contaminazioni di altra provenienza. Proprio come il carattere della nostra gente, che è il risultato del sovrapporsi di molteplici civiltà”. Don Domenico De Risi è nato nel 1963 a Nola, dove vive. Sacerdote dal 1990, si è diplomato col massimo dei voti e la lode in pianoforte, in organo e in composizione. È parroco della cattedrale di Nola e si dedica alla composizione e alla direzione di coro.