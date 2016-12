Natale 2016: “Sulla Via di Damasco” (Rai Due), il 24 dicembre puntata dedicata all'”attesa”

Quella di sabato 24 dicembre 2016, alle ore 10.30 (in replica, mercoledì in terza serata), su Rai Due, è una puntata tutta incentrata sul Natale, intitolata “L’attesa”. Uno studio inedito, quello di “Sulla Via di Damasco,” il programma di monsignor Giovanni D’Ercole e Vito Sidoti, accoglierà come ospiti, Amedeo Minghi, il mago Sales, Luca Napolitano, il coro 7 Hills Gospel Choir. Presente anche una delegazione di giovani provenienti dalle zone terremotate di Ascoli ed Amatrice. Con loro mons. D’Ercole farà il punto della situazione nelle zone colpite dal sisma, sui disagi che stanno incontrando, ma anche sulle prospettive ed i programmi futuri che li attendono. La prima sequenza video è la storia di un panettiere di Pieve Torina (Mc) a cui l’ultimo terremoto del 26 Ottobre ha tolto tutto. Senza fermarsi, senza esitare, ha continuato a lavorare tra le macerie, trovando nel suo pane il fermento della speranza. Don Silvio Mantelli, alias mago Sales (presente in studio), presenterà l’iniziativa “100 maghi per una magia per la vita,” a sostegno della scuola di Arquata. La puntata prevede inoltre le immagini che documentano il Natale di un uomo che vive in strada nella solitudine di una vita senza stimoli. Per finire, un breve viaggio attraverso l’antica tradizione siciliana dei pupari con l’incontro di Salvatore Mangano, fondatore della Compagnia teatrale Opera dei Pupi “Il Paladino,” uno dei più affermati pupari siciliani.