Natale 2016: mons. Tani (Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado), “grida forte che è Natale”

“Grida forte che è Natale”. Riprende quanto “era scritto ben visibile in una recita di bambini in questi giorni di preparazione alla festa” il vescovo di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, monsignor Giovanni Tani, nel messaggio natalizio alla diocesi. “È come dire: ‘Non è la solita festa che arriva e passa. Non sono solo luccichii e regali’. Svegliati e dillo a tutti: ‘È la nascita di Gesù!’. Tu dici: ‘Tutto continuerà come prima”. Ne sei sicuro? Certamente non è stato più come prima per Maria e per Giuseppe, per i pastori e i Magi. In seguito la vita cambiò totalmente per quelli che incontrarono Gesù come gli apostoli, o la peccatrice o Zaccheo”. “Il mondo – prosegue il presule – non è più come prima, anche se non lo sa. Purtroppo va avanti per le sue strade e con i suoi problemi ignorando il vero Salvatore. Ma noi possiamo fare in modo che sia veramente Natale per noi, per me, per te, per le nostre famiglie. ‘Poiché un bambino è nato per noi’, nulla sarà più come prima”.