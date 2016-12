Natale 2016: mons. Pellegrini (Concordia-Pordenone), “facciamoci prossimo alle persone che incontriamo, accogliendole nei nostri cuori”

Mons. Giuseppe Pellegrini, vescovo di Concordia-Pordenone

Il Natale è “una bella occasione per ripensare alla venuta del Figlio di Dio sulla terra e per accorgerci delle tante persone che anche oggi sono nel disagio e nella sofferenza”. È quanto afferma il vescovo di Concordia-Pordenone, monsignor Giuseppe Pellegrini, nel messaggio natalizio pubblicato dal settimanale diocesano “Il Popolo”. “Entrando nella storia, Gesù ci aiuta ad immergerci nella quotidianità del nostro dire, fare e sentire”, prosegue il vescovo, sottolineando che “in questo Natale sentiamo vicine le tante persone che soffrono e che sono nel dolore”. Mons. Pellegrini ricorda in particolare “quelle colpite dal terremoto nell’Italia centrale e in altre parti del mondo; le famiglie che, anche nel nostro territorio, soffrono per la mancanza di lavoro e di prospettive per il futuro; i tanti migranti che scappano dalle loro amate terre in cerca di una vita più dignitosa; tutti quelli che vivono in prima persona le terribili conseguenze della guerra e le tante persone sole e ammalate”.

“Ci sono molti modi per accostarsi al Natale”, osserva il vescovo, evidenziando come “passeggiando per le vie del centro delle nostre città e paesi o ascoltando i numerosi messaggi pubblicitari, siamo proiettati in un mondo irreale, fatto di suoni, immagini e luci che vogliono far breccia sui nostri sentimenti limitandosi a raccogliere alcune tradizioni passate per farci sentire ‘un po’ più buoni’, secondo un rituale noioso e preconfezionato” che riduce tutto “ad uno sterile e ripetitivo scambio di auguri che non ha niente a che fare con il vero significato del Natale”. Pellegrini invita invece “a vivere il Natale concentrandoci sul suo significato più vero” per “farci prossimo alle persone che incontriamo, accogliendole nei nostri cuori e rendendoci attenti alle loro necessità”.