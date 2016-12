Natale 2016: mons. Accrocca (Benevento), “le nostre comunità cambieranno se saremo noi, per primi, a cambiare”

“Guardando al Signore fatto uomo possiamo trovare la forza per compiere piccoli gesti di bene capaci di rendere più bella la vita nostra e quella degli altri: per fare gli auguri a qualcuno con cui da tempo abbiamo rotto i rapporti; per far visita a una persona malata; per invitare, nel giorno della festa, una persona sola… Ognuno trovi la forza per fare qualcosa di buono e, magari, non solo a Natale, nella consapevolezza che il poco di molti è meglio del molto di pochi. Di una cosa siamo certi: che dobbiamo lasciare il mondo migliore di come l’abbiamo trovato e che le nostre comunità cambieranno se saremo noi, per primi, a cambiare”. E’ il messaggio natalizio alla diocesi di monsignor Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento. “Il Natale – scrive il vescovo – torna a scuoterci, come ogni anno. Che mistero straordinario e che straordinario paradosso! Da sempre l’uomo tenta di fare di se stesso un dio, mentre invece è Dio che si fa uomo. Noi desideriamo farci grandi, Lui si fa piccolo; noi siamo assetati di potere, Lui si fa debole; noi siamo vinti dalla superbia, Lui si fa sempre umile; noi finiamo per dimenticarci di Lui, Lui continua ad amarci nonostante tutto”.