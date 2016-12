Natale 2016: il 24 e 25 dicembre il coro dello Zecchino d’Oro su Rai1

L'arcivescovo con il Piccolo coro "Mariele Ventre" (foto Michela Zucchini/Antoniano)

Vigilia e mattina di Natale con il Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna, su Rai1. Sabato 24 alle 16.40 andrà in onda “L’Attesa”, un momento di festa che vedrà, accanto ai due conduttori Veronica Maya e Paolo Belli, anche Arianna Ciampoli e Pino Strabioli, che racconteranno come si attende il Natale nelle diverse città d’Italia, quali sono le tradizioni che maggiormente caratterizzano Nord, Centro e Sud. Non mancherà ovviamente la musica, con i brani dell’ultimo Zecchino d’Oro “Dove vanno i sogni al mattino” e “Raro come un diamante”, ma anche con canzoni tipiche di questo periodo che inneggiano alla fratellanza, come “Fra Martino (Campane per l’Europa)” e “Bianco Natale”. In studio anche l’arcivescovo di Bologna, monsignor Matteo Maria Zuppi, che parlerà di fratellanza e Natale. Si parlerà di diritto al gioco leggendo una letterina dei bambini di Amatrice, e sempre dalle zone colpite dal terremoto verrà in studio il Trio Concorde, abilissimi chitarristi, a creare un tappeto musicale in sottofondo alla lettura di una poesia. Infine, lo chef Simone Salvini, da pochi mesi ambasciatore di Antoniano onlus, racconterà sia la sua esperienza presso la mensa “Padre Ernesto”. Domenica 25 dicembre, alle 9.35, sarà la volta de “Lo Zecchino di Natale”, ancora in compagnia di Veronica Maya e Paolo Belli, che porteranno gli spettatori a scoprire come si festeggia il Natale nel mondo. Torneranno sul palco dell’Antoniano, tra gli altri, il tenore fra Alessandro Brustenghi e le Verdi Note, che presenteranno in anteprima il loro nuovo singolo “A un passo da te” (acquistabile su iTunes e Play Store).