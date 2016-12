Fratelli Maristi: fr. Turú (superiore), “perdono” per le “situazioni di abuso” su minori

Grazie, perdono e impegno. Queste le parole usate da fratel Emili Turú, superiore generale dell’Istituto dei Fratelli Maristi, nel videomessaggio per la celebrazione del bicentenario dell’Istituto religioso, che ricorre il prossimo 2 gennaio. Al centro del messaggio, la richiesta di perdono “perché in alcune delle nostre istituzioni, che avrebbero dovuto essere un luogo sicuro per tutti i bambini e i giovani, si sono verificate situazioni di abuso che hanno lasciato in loro delle ferite profonde che spesso li accompagneranno per tutta la vita”. “Chiediamo perdono in modo particolare – sottolinea il superiore – a chi ha sofferto di tali abusi, perché, come istituzione, non sempre abbiamo agito con la delicatezza, la prontezza e la fermezza che queste situazioni richiedevano, o forse non abbiamo fatto tutti gli sforzi necessari per prevenirli”. Dopo 200 anni, il patrimonio è “straordinario, pieno di luci, ma anche con le sue ombre”, rileva fr. Turú, chiedendo “la possibilità di un nuovo inizio, prendendo quanto di meglio ci ha regalato il passato e rimanendo aperti alla novità dello Spirito di Dio”.

Oggi i Maristi, presenti in 81 paesi, si dedicano principalmente all’educazione di bambini e giovani più disagiati; contano 3.100 fratelli e tanti altri laici che si sentono chiamati a seguire il sogno del fondatore, Marcellino Champagnat.