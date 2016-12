Diocesi: Perugia, celebrazioni natalizie presiedute dal card. Bassetti. 25 dicembre pranzo con ospiti delle opere di accoglienza Caritas

Il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia, presiederà in cattedrale la messa della Notte di Natale (24 dicembre, ore 23.45) e le solenni concelebrazioni eucaristiche del Natale del Signore (25 dicembre, ore 11.30, cattedrale di San Lorenzo; ore 17.30, concattedrale dei SS Gervasio e Protasio di Città della Pieve). Bassetti sarà poi a pranzo con 160 persone, sia italiane che straniere, ospitate tutto l’anno in alcune opere-segno della Caritas diocesana. Intorno alle ore 13 gli ospiti si ritroveranno a “Villa Sacro Cuore”, la struttura alberghiera diocesana, per far festa insieme al cardinale e ad alcuni suoi collaboratori sacerdoti e laici. “Quest’anno, durante il periodo natalizio, diversi volontari Caritas e Misericordia, scout e giovani degli oratori – si legge in un comunicato della curia – saranno impegnati ad animare i momenti di festa organizzati nelle strutture alberghiere che ospitano le persone di Norcia sfollate a causa del terremoto”.

Inoltre: “Particolare attenzione il Natale pone da sempre alla famiglia, la cui annuale Giornata diocesana, promossa dalla Pastorale familiare, è in calendario il pomeriggio del 30 dicembre” presso il complesso parrocchiale “Santa Famiglia di Nazareth” di San Sisto in Perugia. “Sarà una festa delle famiglie con intrattenimenti per grandi e piccini – annunciano i coniugi Maria Rita e Gianluca Carloni, responsabili della Pastorale diocesana familiare –. Non mancheranno i laboratori pomeridiani per coppie tenuti dal giornalista veronese e consulente familiare Marco Scarmagnani”. In serata (ore 20.30) “saremo intrattenuti ancora dalla simpatia di Scarmagnani”, che presenterà il tema “La famiglia è differenza: sesso, figli, suoceri ed altre frizzanti meraviglie”. La Giornata si concluderà con la veglia di preghiera per le famiglie (ore 22), guidata dal vescovo ausiliare mons. Paolo Giulietti.