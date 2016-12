L’ordinazione episcopale del nuovo vescovo di Saluzzo, mons. Cristiano Bodo, avverrà nella mattinata di sabato 25 marzo 2017 in cattedrale a Vercelli. La decisione, precisa una nota, è stata assunta in accordo con il predecessore mons. Giuseppe Guerrini e con l’arcivescovo di Vercelli mons. Marco Arnolfo. L’ingresso ufficiale nella diocesi di Saluzzo di mons. Bodo è fissato per la successiva domenica 2 aprile.